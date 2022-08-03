اليابان تعرب عن قلقها إزاء مناورات الصين العسكرية قرب تايوان



محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو-(د ب أ):

أعربت اليابان عن قلقها إزاء المناورات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.

وقال هيروكازو ماتسونو كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية إن طوكيو نقلت قلقها للصين بشأن التدريبات العسكرية المزمعة قرب تايوان اعتبارا من يوم غد الخميس ، قائلا إن المنطقة المتضررة تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وتعتبر بكين تايوان منطقة تابعة لها يجب إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، بالقوة إذا لزم الأمر.