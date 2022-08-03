من 75 لـ150 جنيه.. تعرف علي أسعار تغليف الحقائب داخل المطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يتعرض الكثير من المسافرين لمواقف محرجة مع حقائبهم داخل صالات السفر بالمطارات، ويكتشفون تعرض الحقائب للكسر أو الخدوش وأحيانا فتحها وأخذ بعض المتعلقات الشخصية منها، ويتم اكتشاف ذلك عقب الوصول إلى المنزل ويكون من الصعب تحرير مخالفة خاصة في السفر الطويل والرحلات المرهقة، لذلك تقوم أغلب مطارات العالم بتوفير مكان لتغليف الحقائب داخل صالات السفر، وتكون بأسعار متفاوته للتسهيل على الركاب من ناحية وتحقيق مكاسب للمطارات من ناحية أخرى.

ولجأ مطار القاهرة الدولي، لتلك الخدمة والتي حققت إيرادات كبيرة يوميًا، وقامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتوفير 21 ماكينة تغليف مستورة من الخارج وتم توزيعها داخل كل صالات السفر والوصول بالمطار، وذلك لتغليف الحقائب للركاب قبل السفر وتكون الأسعار 75 جنيهًا للحقائب العادية، و100 جنيه للكرتونة، و150 جنيه لحقيقتين أو حقيبة وكرتونة أو حقيبة كبيرة الحجم.

ولقيت الخدمة إقبالًا كبيرًا من المسافرين لحماية حقائبهم أثناء السفر، خاصة في رحلات الترانزيت والتي يضطر الراكب للنزول إلى أكثر من المطار، وأصبحت خدمات التغليف من أهم إيرادات أي مطار، بسبب أن المطارات تقوم بتقديم هذه الخدمة بنفسها، وجزء أخر يقوم بطرح هذه الخدمة للشركات الخاصة، والتي تستأجر مكان داخل صالات السفر لتقديم الخدمة للركاب.