دليل ركوب أتوبيسات النقل العام بالقاهرة.. أسماء وأرقام ومسارات جميع الخطوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تُشغل هيئة النقل العام بالقاهرة عشرات الخطوط المختلفة لتغطية جميع مناطق العاصمة وتوفير أتوبيسات النقل العام أمام المواطنين الراغبين في الانتقال داخل العاصمة.

وكانت هيئة النقل العام بالقاهرة أقرت زيادة جديدة على تذاكر مواصلات جميع خطوطها بقيمة 50 قرشا في كل تذكرة لتكون التذكرة بسعر 5.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات و10.5 جنيه بدلا من 10 جنيهات في السابق.

الزيادة الجديدة تم تطبيقها عقب إقرار زيادة أسعار البنزين والسولار في وقت سابق من شهر يوليو السابق، والتي صاحبها تحريك أسعار تعريفة المواصلات بالنسبة للنقل العام والسرفيس والتاكسي.

وفيما يلي خطوط ومسارات أتوبيسات النقل العام

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