شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيلوسي تكشف سبب الزيارة.. وجيش تايوان يتأهب لمواجهة الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، أن وفدها جاء إلى تايوان بدافع "السلام للمنطقة"، وذلك بعدما أطلقت زيارتها العنان لغضب بكين.

وقالت بيلوسي خلال اجتماع مع "تساي تشي-تشانغ" نائب رئيس البرلمان التايواني "نأتي بدافع الصداقة إلى تايوان، والسلام للمنطقة".

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بما تضيفه بيلوسي إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مؤكدا أن لها الحق بزيارة تايوان.

وعلى لسان منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، أكد بايدن أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لها الحق في زيارة تايوان كما فعل العديد من أعضاء الكونجرس في السابق.

وبحسب كيربي، يراقب بايدن وإدارته رحلة بيلوسي، ونتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتها.

قالت وزارة الدفاع التايواني إنها تراقب عن كثب النشاطات العسكرية الجوية والبحرية للصين، مؤكدة قدرتها على مواجهة تحركات الصين.

وأشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان تظهر نية لتدمير السلام والاستقرار الإقليمي.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر تحركا لقوات بالجيش الصيني إلى مقاطعة فوجيان، بالقرب من جزيرة تايوان.

وقالت وزارة الدفاع: "اخترقت 21 طائرة تابعة للجيش الصيني إلى جنوب غرب منطقة أديز في تايوان".



وأضافت الوزارة، أن لدينا القدرة على الدفاع عن الأمن الوطني لمواجهة التحركات الصينية، مشيرة إلى أن المناورات الصينية حول تايوان تعكس رغبة بكين في تقويض السلام والاستقرار الإقليميين.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية: "زدنا من درجة الاستعداد والتأهب وسيكون رد فعلنا في الوقت وبالشكل المناسبين.. لدينا تصور كامل عن النشاط الجوي والبحري وقادرون على الدفاع عن الأمن القومي".

وتعتبر بيلوسي أرفع مسؤول أمريكي منتخب يزور تايوان منذ رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش عام 1997.

وتقوم بيلوسي بجولة آسيوية تضم زيارات معلنة إلى سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.

وترى الصين أن زيارة مسؤول أمريكي رفيع المستوى، والتي قد تكون الأولى في نحو 25 عاما، تحمل اعترافا ضمنيا من أمريكا باستقلالية تايوان، والتي تعتبرها الصين جزءا أساسيا من أرضها.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، في وقت سابق الثلاثاء، أن الجيش الصيني سيشن عمليات عسكرية ردا على زيارة نانسي بيلوسي لتايوان.