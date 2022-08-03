شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيارة بيلوسي "الشنيعة".. الصين تبدأ أولى تحركاتها الدبلوماسية والعسكرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على خلفية الزيارة التي تقوم بها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى تايوان، استدعت الصين، السفير الأمريكي لديها احتجاجا على الزيارة التي وصفتها بـ "الشنيعة".

وأعرب نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ خلال حديثه مع السفير نيكولاس بيرنز، عن احتجاجات قوية لبلاده على زيارة بيلوسي للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شيه قوله: "هذه الخطوة شنيعة للغاية بطبيعتها وعواقبها وخيمة جدا، مضيفا بأن الصين لن تقف مكتوفة اليدين.

وأدت زيارة بيلوسي، أرفع مسؤولة أمريكية منتخبة تصل تايوان منذ 25 عاما، إلى تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ اعتبرتها بكين بمثابة استفزاز كبير.

وقال شيه إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن أخطائها، وحض واشنطن على المعالجة الفورية لتصرفاتها الخاطئة، واتخاذ إجراءات عملية للتراجع عن الآثار السلبية لزيارة بيلوسي إلى تايوان، وفق شينخوا.

وقال شيه لبيرنز حسب الوكالة الصينية: "تايوان هي تايوان الصينية، وستعود تايوان في نهاية المطاف إلى حضن الوطن الأم. الشعب الصيني لا يخاف الأشباح والضغوط والشر".

ووصلت بيلوسي إلى تايوان مساء الثلاثاء في تحد لتحذيرات وتهديدات شديدة اللهجة من الصين.

وتجاهلت بيلوسي تلويحات الصين بعمل عسكري، ووصلت الثلاثاء، إلى يايوان في زيارة هي الأولى لمسؤول بهذا المستوى إلى الجزيرة التي تتمسك الصين بالسيادة عليها.

وفيما حرصت بيلوسي، فور وصولها، على تقديم لمحة عامة عن زيارتها وأجندتها، لم يتأخر رد الفعل الصيني المندد بزيارة لطالما حذرت بكين من عواقبها.

وقالت بيلوسي إن زيارتها إلى تايبيه تؤكد التزام بلادنا الثابت بدعم الديمقراطية في تايوان.

وأوضحت أن مناقشاتها خلال الزيارة ستركز على تجديد دعمنا لتايوان وتعزيز مصالحنا المشتركة.

وأكدت أن التضامن الأمريكي مع تايوان أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، مشددة في الآن نفسه على أن الزيارة لا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة والبيانات المشتركة بين واشنطن وبكين.

وأشارت إلى أن واشنطن تواصل معارضة الجهود الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في تايوان.

فور وصول بيلوسي إلى تايوان، نددت الصين بالتصرفات الأمريكية "الخطيرة جدا"، وقالت خارجيتها في بيان عقب هبوط طائرة المسؤولة الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعمل باستمرار على تشويه وإخفاء وتفريغ مبدأ "صين واحدة".

وأضاف البيان أن "هذه الخطوات، مثل اللعب بالنار، بالغة الخطورة. ومن يلعبون بالنار سيهلكون بها".

وأعلن الجيش الصيني حالة التأهب القصوى، مؤكدا بأنه سيشن سلسلة من العمليات العسكرية المستهدفة ردا على الزيارة.