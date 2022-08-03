القوات المصرية والكورية الجنوبية تنفذان عرضًا جويًّا فوق سفح الأهرامات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع "يوتيوب"، البرومو الأول للعرض الجوي pyramids air show 2022، الذي من المقرر إقامته فوق سفح الأهرامات، اليوم الأربعاء.

يشارك في العرض فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي، ببعض الطائرات التي ستنفذ عروضًا جوية متميزة بمشاركة فريق النجوم الفضية المصري وفريق طائرات الهيل جازيل المصري "حورس".

وستشارك عناصر من قوات المظلات المصرية بتقديم عددًا من العروض أثناء فعاليات الحدث، بالإضافة إلى مشاركة الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة.