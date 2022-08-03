بالأسماء حركة تنقلات بين رؤساء المباحث بمديرية أمن القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

اعتمد اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات بين رؤساء المباحث بالعاصمة.

وشملت الحركة، تعيين الرائد عز المليجي تولى قسم شرطة التبين، الرائد أحمد جمعة، لتولي قسم شرطة الزاوية، الرائد مازن خاطر، للدرب الاحمر، الرائد معتز زايد، للأقوال الأمنية بالقاهرة الجديدة، وتولى الرائد أحمد سليم، مباحث السيارات.

وتولى الرائد محمد مدحت، قسم شرطة الأميريه للنصب، الرائد سامح العربي الطرق، كما تم ترقية ونقل الرائد أحمد عبدالله من باب الشعرية إلى قسم المتابعة، الرائد أحمد قدري من للشرابيه للمتابعة، الرائد محمود ثروت الشروق، وتولى الرائد عز المليجي التبيين، الرائد شادي مكارم وكيلا للمتابعة.

كما تولى الرائد مازن خاطر قسم شرطة الدرب الأحمر، وتولى الرائد محمود الحسيني قسم شرطة المطرية، الرائد محمد حلمي لقسم عين شمس، الرائد محمد حنفي لقسم شرطة الخليفة.