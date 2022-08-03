بعد استجابة الرئيس لعلاجه.. أول تحرك بشأن إنقاذ مريض قلب في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تخصيص سيارة إسعاف لنقل المواطن فايز فاروق سمعان، اليوم إلى مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالقاهرة تمهيدًا لبدء رحلة علاجه بعد استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمعاناته بمرض في القلب.

ووفق البيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، أكد المحافظ أنه ارسل مندوبًا للاطمئنان على حالة المواطن المريض، والذي يعمل رئيسًا لقسم صيانة الأجهزة الطبية بالإدارة الصحية بقلين.

وكان المواطن فايز فاروق سمعان، في نهاية العقد الخامس من العمر، من أبناء مدينة قلين، بدأت رحلته المرضية منذ 30 عامًا عندما أصيب بحمى روماتيزمية جعلته ينفق كل ما لديه بحثًا عن العلاج العادي ليسكن الآمه التي يعاني منها.

ومع مرور الأعوام تدهورت حالة العم فايز الصحية، جوقبل 5 أعوام اكتشف أنه يعاني من تضخم في عضلة القلب، وتضعف مع مرور الوقت، وإذا وصلت لنسبة معينة لن يتمكن من إجراء عملية جراحية فأصبح مطلوبًا منه إجراء عملية قلب مفتوح والتي وصلت تكاليفها إلى حوالي 300 الف جنيه، لكي يواصل حياته لكن بسبب ظروفه المعيشية الصعبة حالت دون اتمامها سريعًا.

لم ييأس العم فايز وظل يبحث عن أي وسيلة لإجراء العملية فقرر مخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يطلب منه إجراء العملية فاستجاب الرئيس لمطالبه، وقرر علاجه على نفقة الدولة.