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محمد الفلاح - يتسائل العديد من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم عن موعد افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، المقرر أن تنطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة.

موعد افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق فعاليات النسخة الجديدة 2022/2023 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة القادم الموافق 5 من شهر أغسطس الجاري.

ويأتي الإفتتاح بمواجهة قوية تجمع بين آرسنال وكريستال بالاس.

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

يقع آرسنال ضيفًا على كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك يوم الجمعة القادم في افتتاح اولى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

على أن تنطلق المباراة في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية « الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء» أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين.

تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

من المتوقع أن يدخل المدفعجية بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار:-

في حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: زينتشينكو، جابريل، صليبا، بن وايت.

خط الوسط: تشاكا، بارتي، ساكا، أوديجارد، مارتينيلي.

وفي الهجوم: جيسوس.

تعرف على صفقات آرسنال حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي

في خط الوسط: فابيو فييرا، قادمًا من بورتو بصفقة كلفت خزائن المدفعجية 35 مليون يورو.

حراسة المرمى: مات تيرنر، قادمًا من نيو إنجلاند بصفقة كلفت خزائن النادي الإنجليزي 6.36 مليون يورو.

الهجوم: ماركينيوس، قادمًا من ساو باولو بصفقة كلفت المدفعجية 3.50 مليون يورو.

جدول بعض مباريات آرسنال في مسابقة البريميرليج 2022/2023

الجولة الثانية

أرسنال × ليستر سيتي، السبت 13 أغسطس 2022.

الجولة الثالثة

بورنموث × أرسنال، السبت 20 أغسطس 2022.

الجولة الرابعة

أرسنال × فولهام، السبت 27 أغسطس.

الجولة الخامسة

أرسنال × أستون فيلا، الثلاثاء 30 أغسطس 2022.

الجولة السادسة

مانشستر يونايتد × أرسنال، السبت 3 سبتمبر 2022.