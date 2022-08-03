رحلة بيلوسي إلى تايوان الأكثر تتبعاً في تاريخ تعقب حركة الطيران

ووفق ما نشره الموقع، "ففي اللحظة التي هبطت فيها في تايبيه، كان أكثر من 708 آلاف شخص حول العالم يتعقبون رحلة SPAR19"، ما جعلها الرحلة الأكثر متابعة بشكل مباشر في تاريخ موقع Flightradar24.

وبعد إقلاعها من كوالالمبور، كان أكثر من 200 ألف شخص يتتبعون طائرتها العسكرية أثناء الرحلة فوق إندونيسيا، واستمر هذا الرقم في الارتفاع مع اقتراب الطائرة من تايوان.



وأوضح الموقع أن هذا "الاهتمام غير المسبوق والمتواصل بهذه الرحلة، تسبب بضغط كبير على البنية التحتية للموقع".

وأشار الموقع إلى أن فرقه التقنية عملت بشكل غير مسبوق، "لكن نظرا إلى عدد المستخدمين، كان من الضروري إعداد غرفة انتظار ترمي إلى الحدّ من وقت الوصول لغير المشتركين".

وبعد فترة وجيزة من هبوط الرحلة SPAR19، أعيد وقت الوصول الاعتيادي لجميع المستخدمين.