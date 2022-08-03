شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم السياحة فى القانون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2022 الخاص بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار التشكيل الخاص بمجلس إدارة الصندوق، حيث نصت على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من:
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.
رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية.
رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
ستة من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.