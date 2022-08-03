شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم السياحة فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2022 الخاص بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار التشكيل الخاص بمجلس إدارة الصندوق، حيث نصت على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من: