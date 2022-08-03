شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية بالعام الهجرى الجديد وندوات تثقيفية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية في محافظة الشرقية، حيث نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري بمناسبة العام الهجري الجديد، وذلك بقاعة الشهيد أحمد المنسي بنادي الشرقية الرياضي، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وأعضاء هيئة مكتب الحزب وأمناء الأمانات النوعية ووكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من مشايخ وعلماء وزارة الأوقاف وعدد من الشخصيات العامة، وبدأت الإحتفالية بتلاوة أيات من الذكر الحكيم، ويعقبه كلمات من المشاركين في الحفل، وأحيت فرقة أنغام السماء الحفل وقدمت عدداً من الأناشيد والإبتهالات الدينية.

وفي محافظة السويس، نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "سمات القائد الناجح"، وذلك بمقر الأمانة، بحضور أعضاء وقيادات ونواب الحزب بالمحافظة، وأكد المشاركون في الندوة، مفهوم القائد وهو مسمي هام في كل مكان حتي يتم إعداد جيل متميز يفيد المجتمع والناس، مضيفين أن القيادة مطلوبة بالمفهوم المتميز الفعال حتي يتم خدمة المجتمع، ووجهوا المشاركون في الندوة، التحية والتقدير لفخامة القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي جسد معني القيادة الناجحة بكل ما تحمله الكلمة منذ توليه المسئولية ووصل بمصر إلي بر الأمان والأستقرار والازدهار رغم كل التحديات التي واجهها ولكن كان قائد من الطراز الفريد.

وفي محافظة الجيزة، نظمت أمانة مركز أطفيح، قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بالمجان، في قرية كفر الواصلين، وتعد القافلة رقم 312 علي مستوي مركز أطفيح، وفي سياق أخر، نظمت أمانة قسم إمبابة ورشة عمل تفاعلية لمبادرة "أولادنا مستقبل وطن"، وناقشت مختلف القضايا والجوانب المتعلقة بالحياة الأسرية وأهم المعايير والأسس عند اختيار شريك الحياة لتأسيس كيان أسري سوي وكما تناولت الورشة نقاشات حول العنف الأسري وأسبابه وكيفية مواجهته وسط تفاعل من الحاضرين، ومن جانبه، نظمت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، نموذج محاكاة لمجلس النواب، حيث أقيم بإشراف أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ونظمتها الأمانة بالتعاون مع أمانة الشئون البرلمانية، وشارك بجلسة المحاكاة التدريبية الافتتاحية أمين الشئون البرلمانية للحزب في 6 أكتوبر أمينًا لسر الجلسة، وهي الجلسة عن إجراء تصويت حر مباشر لتشكيل هيئة مكتب، وفي سياق أخر، قامت أمانة قسم إمبابة، بمتابعة أعمال إصلاح وتطوير في شارع تاج الدول، كما شاركت أمانة مركز البدرشين، في حل أزمة بقرية أبو رجوان القبلي استجابة لشكاوي المواطنين.

وفي محافظة بورسعيد، أعلنت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، عن إطلاق دورات مجانية لشباب بورسعيد تحت عنوان "الشباب وسوق العمل"، بالتعاون مع مؤسسة المستقبل التعليمية، وتشمل دورة في أساسيات الحاسب الآلي والصيانات الأولية، ودورة في أساسيات اللغة الإنجليزية، وتدريب وتهيئة الشباب علي المقابلات الشخصية، وكيفية تصميم وكتابة السيرة الذاتية بالطريق الصحيحة، وفي سياق أخر، دعت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، إلي ندوة تعريفية حول "البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بمكتبة مصر العامة.

وفى محافظة أسوان، نظمت أمانة مركز ادفو، قافلة طبية للكشف المبكر لأورام الثدي بالمجان، وذلك بالتعاون مع مركز أورام أسوان وفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وشهدت القافلة إقبالاً كثيفاً من سيدات قري المركز، لإجراء الكشف الطبي.

وفى محافظة الفيوم، تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية لتكريم أبطال العالم في رفع الأثقال، غدا الأربعاء بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور المحافظ، وأعضاء وقيادات الحزب ونواب مجلسي البرلمان والشيوخ بالمحافظة، ومن جانبه، نظمت أمانة مركز الفيوم، مبادرة تحت عنوان "تعليم مبادئ الخط العربي واللغة العربية والإنجليزية"، لطلاب وطالبات قرية زاوية الكرادسة، وذلك بمشاركة أمناء الشباب والسياحة والثقافة والفنون والرياضة، وفي ختام المراجعات تم توزيع الهدايا علي الطلاب المتفوقين، وفي سياق أخر، نظمت أمانة مركز الشواشنة، قافلة طبية مجانية تحت شعار "حلمنا نور"، للكشف عن أمراض الرمد، ببندر الشواشنه وتم إجراء الكشف والعلاج والعمليات لبعض الحالات.

وفي محافظة الغربية، تستعد أمانة الثقافة والفنون والرياضة بمركز زفتي، لتنظيم فعالية محو الأمية لتعليم الكبار، بمقرات الحزب في المركز، وبالتعاون من طالبات جامعة الأزهر كلية اللغة العربية وأصول الدين، ومن شروطها عمر المتدرب 18 عاماً ويمنح المتدرب شهادة محو الأمية من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومن جانبه، أطلقت أمانة التدريب والتثقيف بمركز المحلة، حملة توعوية عن ذوي الهمم، وشرح كيفية التعامل معهم، وفي سياق اخر، كرمت أمانة الحزب بالمحافظة، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمحافظة، لتعاونه وتواصله مع الأمانة وإنهاء كافة طلبات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة، كما تواصل أمانة مركز بسيون، الورش الفنية في عدة أنشطة خاصة بالطفل حيث تضمنت ورش فنية لتعليم الرسم والخط العربي استكمالا لأنشطة الحزب وتبنى فكرة نادى الطفل، وجاءت ورشة فنون لتعليم الأطفال من مختلف الأعمار وتعليم الخط العربي بأنواعه والرسم والتلوين، إضافة إلى إقامة مسابقات ترفيهية وثقافية، وقراءة قصص، وتستمر هذه الورشة لعدة أيام، ومن جانبه، نظمت أمانة ثان المحلة، ندوة تحت عنوان "دور المرأة فى المجتمع وبناء الجمهورية الجديدة"، وتهدف إلى توعية أعضاء أمانة المرأة بدورهم المحورى فى الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر خاصة فى ظل القواعد التنموية لبناء المجتمع المصرى التى أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكد المشاركون في الندوة، علي الاهتمام بالمرأة يتضح لنا جميعا من خلال حرص القيادة السياسية فى مصر على الارتقاء بدورها فى شتى المجالات وتعزيز قدتها على مواجهة التحديات، وأشار المشاركون في الندوة، إلى دور سيدات مصر فى التنمية ومساهمتهن فى نهضة المجتمع، خاصة من خلال فعاليات ومبادرات حزب مستقبل وطن السياسية والاجتماعية والاقتصادية أيضا، وفي سياق أخر، تواصل أمانة ثان طنطا، حملتها المتنقلة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، وذلك بمقر وحدة السلخانة، وشهدت القافلة إقبال المواطنين بعد حملة التوعية، وقامت فرق الأمانة بتنظيم عملية سير المواطنين.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة الفنون والثقافة والرياضة بمركز باريس، فعالية تحت عنوان "أهمية الرياضة للفتيات"، وتحدثت الندوة عن أهمية الرياضة للفتيات والمشاركة في المسابقات الرياضة بحضور عدد كبير من الفتيات من المركز.

وفي محافظة دمياط، نظمت أمانة كفر البطيخ، ندوة عن الإسعافات الأولية، بالتعاون مع أمانات الشباب والتدريب والتثقيف والعمل الجماهيري، وبالتنسيق مع هيئة اسعاف دمياط وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 4 أغسطس الساعة الخامسة مساء بمقر أمانة الحزب بالمركز.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.