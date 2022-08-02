انت الان تتابع خبر الولايات المتحدة تعلن بيع صواريخ وأنظمة لدولتين خليجيتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة التعاون الدفاعي الأمريكية إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ باتريوت ومعدات ذات صلة للسعودية، بما يزيد عن 3 مليارات دولار.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "صدر قرار بالموافقة على البيع المحتمل لحكومة المملكة العربية السعودية صواريخ باتريوت MIM-104E والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقارب 3.05 مليار دولار".



وأرسلت الوكالة، التي تعمل ضمن هيكل البنتاغون، إخطارا إلى الكونغرس وأكد البنتاغون أن البيع لن يؤثر سلبا على الاستعداد القتالي للجيش الأمريكي.

الى ذلك، أعلنت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية أن الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة "ثاد" الصاروخية والمعدات الخاصة بها للإمارات، بقيمة 2.25 مليار دولار.

وأكدت الوكالة أنها أبلغت الكونغرس الثلاثاء بهذه الصفقة المحتملة.

وأشارت إلى أن الإمارات طلبت بيعها 96 صاروخا لأنظمة "ثاد" ومحطتين للرقابة على عمليات الإطلاق ومحطتين للإدارة التكتيكية.



وتشمل الصفقة أيضا أعمال الصيانة والتصليح وقطع الغيار وغير ذلك من المعدات.

وأكدت الوكالة أن "المبيعات المحتملة ستدعم السياسات الخارجية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تطوير أمن شريك مهم في المنطقة"، مضيفة أن "الإمارات شريك مهم للولايات المتحدة في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وأضافت أن الصفقة المحتملة "ستطور قدرات الإمارات للتعامل مع خطر الصواريخ البالستية القائم والمستقبلي في المنطقة وتقليص اعتمادها على القوات الأمريكية".