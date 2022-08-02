صراعات أجنحة الحوثي تخفي السامعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزايدت حدة الصراع داخل أجنحة ميليشيات الحوثي المتعددة والمتمثلة بالجناح العقدي الموالي لإيران والجناح العسكري والجناح القبلي الأجنحة الباحثة عن المصلحة والنفوذ، بسبب الثروة والسلطة والعقارات وهيمنة جناح صعدة.

وفي السياق أعلن القيادي في ميليشيات الحوثي وعضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي المنحدر من محافظة تعز مغادرته العاصمة صنعاء قبل أيام.

ولم يعلن السامعي الوجهة التي غادر إليها، لكنه قال «إن المغادرة تأتي عقب تعرضه لمضايقات من قبل الحوثيين، وجاءت مغادرته عقب أسبوع من خلافات حادثة نشبت بين تيار مؤتمر صنعاء وبين الحوثيين».

من جهة أخرى أعلنت قوات الجيش في محور تعز رصد 3451 خرقا للهدنة من قبل ميليشيات الحوثي في جبهات المحافظة منذ بدء الهدنة، وقال المركز الإعلامي لمحور تعز «إنه سقط خلال تلك الخروقات الحوثية 17 شهيدا و104 من أفراد الجيش منذ الإعلان عن بدء الهدنة في الثاني من أبريل الماضي».

من جانب آخر دعت منظمة حماية الحكومة اليمنية، بسرعة التدخل لإنقاذ الأسر المتضررة من السيول والأمطار في مخيمات النزوح بمأرب (شرقي اليمن). وقالت في بلاغ صحفي، «إنها تلقت بلاغات مؤكدة بتفاقم الوضع الإنساني في مخيمات النازحين بمأرب جراء الأمطار المصحوبة بالرياح والسيول والأعاصير الموسمية التي تعيشها المحافظة هذا الأيام».

وكان تقرير حديث للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة، أكد تضرر نحو 13 ألف مسكن جراء الأمطار والسيول والعواصف خلال يوليو2022م، من بينها 2570 أسرة فقدت المأوى كليا.

إلى ذلك تسببت الأمطار الغزيرة في إلحاق أضرار بالمنازل القديمة المبنية من الطوب، مما أحدث ثقوبا في أسطح بعضها، بينما انهار البعض الآخر تماماً. وقال محمد جميح، سفير اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو: ‏صنعاء القديمة هي ضمن المدن المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي ‏مع شبام حضرموت وزبيد ‏بالإضافة إلى جزيرة سقطرى كتراث طبيعي.

‏المخاطر التي تواجه المدينة من عدة أضرار ‏طبعا عوامل التعرية والمخاطر الطبيعية من أمطار وغيرها بالإضافة إلى نوع من الإهمال ونوع من عدم الوعي لدى سكان صنعاء القديمة بالذات تعرفين المدينة مأهولة وليست من المدن الأثرية المهجورة».

انتهاكات الحوثيين في تعز:





54 محاولة تسلل.



1836 استهدافا.



511 عملية قنص.



406 عمليات قصف مدفعي.



504 عمليات استطلاع.



135 استهداف بطيران مفخخ.



مشاهدات يمنية: