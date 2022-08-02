شكرا لقرائتكم خبر تونس ترفض 3 طعون تشكك في نتائج الاستفتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت تونس ممثلة في رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، التشكيك بنتائج الاستفتاء الأخير، معلنا عن تلقي ثلاثة طعون شكلية.

وقال بوعسكر «إن الطعون الثلاثة، وردت من حزب «آفاق تونس» وحزب «الشعب يريد» ومنظمة «أنا يقظ للمنظمات غير الحكومية»، لكنه أوضح خلال مؤتمر صحفي أمس أن هذه الطعون لم تتعلق بنتائج التصويت، ولن تؤثر على النتائج النهائية للاستفتاء، التي من المزمع الإعلان عنها في قادم الأيام.

وأضاف «إن عددا من أحزاب المعارضة أرادت التشكيك في نتائج الاستفتاء»، واصفا ما قامت به بالزوبعة السياسية التي لا أساس لها، لافتا إلى أن المحكمة الإدارية لن تستطيع بعد النظر في الطعون الحكم بإلغاء الاستفتاء لأن الطعون شكلية.

ونوه بوعسكر إلى أن نسبة الإقبال -وهي 30.5٪- لا يمكن اعتبارها ضعيفة حتى بالمقارنة مع نسب إقبال خارج تونس، واصفا عمليات التشكيك ومطالب إعادة الفرز بـ»العبث»، وأكد أن النتائج التي تم الإعلان عنها مسبقا سليمة وصحيحة.

وعن المشككين في نتائج الاستفتاء، رد بوعسكر أنه «من الأفضل لهم التشكيك في أشياء أخرى، لأن تونس ليست من الدول التي ستقوم بتزوير نتائج التصويت، ونحن تجاوزناها منذ سنة 2011 ودون رجعة» وفق تعبيره.

وشدد على أن الهيئة ستتقدم بقضايا ضد كل من تعرض لأعضائها بالسب والشتم وهتك الأعراض، وكل من اتهم الهيئة بتزوير نتائج الاستفتاء عليه أن يثبت ذلك ويتحمل مسؤولية اتهاماته أمام القضاء.