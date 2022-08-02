انفجار بيروت يوقف الصحف اللبنانية عن الصدور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت نقابتا الصحافة والمحررين في لبنان توقف الصحف عن العمل غدا الخميس الذي يصادف ذكرى انفجار مرفأ بيروت.

وقالت النقابتان، في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» إنه بـ «مناسبة إعلان الحداد الوطني في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت وتضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى ، تتوقف الصحف عن العمل في هذه الذكرى الأليمة التي تصادف يوم الخميس المقبل».

يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة وقتل نحو 200 شخص وجرح أكثر من ستة آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.

على صعيد آخر، أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بوصعب، أن تشكيل حكومة قبل الاستحقاق الرئاسي صعب، موضحا أن «التشكيلة التي قدمها المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي خالية من التوازن الطائفي خصوصا بالحقائب الخدماتية الأساسية.

وقال بوصعب، لقناة «إل بي سي آي» اللبنانية نشرتها على موقعها الالكتروني أمس، إن الرئيس ميشيل عون مستعجل لتشكيل حكومة والتشكيلة التي حملها ميقاتي «ما كتير بتمشي».

وشدد على ضرورة «تغيير النظام وعدم الخوف من تعديل الدستور الذي ينتج هكذا حكومات، النظام الحالي يؤدي إلى الفشل وإلى حمايات والتمسك بالطائفية وهذا يقودنا إلى بلد فاشل»، وأكد أنه «يجب على مجلس النواب الحالي أن يعمل بشكل جدي باتجاه العلمانية، وعاجلا أم آجلا سيتغير النظام».