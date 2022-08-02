تركيا ترحل 9 آلاف مقاتل أجنبي من سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس ترحيل 9 آلاف مقاتل إرهابي أجنبي من 102 جنسية مختلفة، إلى بلدانهم منذ عام 2011.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن بيان صادر عن إدارة الهجرة التابعة للوزارة أنه مع بدء الأزمة السورية عام 2011، حاول العديد من مواطني الدول الأخرى الانضمام إلى صفوف تنظيمي «داعش» و»وحدات حماية الشعب الكردية»، ساعين للانتقال إلى سوريا عبر القدوم إلى تركيا.

وأضاف أن السلطات التركية ألقت القبض على الآلاف من هؤلاء وجرى تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي هذا الإطار، قامت السلطات التركية بترحيل تسعة آلاف «إرهابي أجنبي» من 102 جنسية مختلفة، إلى بلدانهم منذ عام 2011.