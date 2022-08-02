ولي عهد الكويت للحكومة الجديدة: تلمسوا مشاكل المواطنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدت الحكومة الكويتية الجديدة أمس اليمين الدستورية أمام ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وقال ولي العهد للحكومة الجديدة «أمامكم مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها أنتم أهل لها»، مشددا على مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء. ودعا الحكومة إلى العمل على «تلمس وحل مشاكل المواطنين وتجسيد احترام الدستور والقانون». ودعا الحكومة إلى العمل على «تلمس وحل مشاكل المواطنين وتجسيد احترام الدستور والقانون». بدوره، قال رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح لولي العهد «سنعمل على تصحيح المسار السياسي في المرحلة المقبلة». وأضاف «استمعنا جميعا لتوجيهاتكم بوجوب تسخير الطاقات لرفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين» . وأعلن الديوان الأميري الأسبوع الماضي تعيين نجل أمير الكويت الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء خلفا للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

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