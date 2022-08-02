الأمم المتحدة تطالب بمعاهدة لمنع انتشار الأسلحة النووية

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وقال في كلمته خلال المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد أمس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: إن الغيوم التي انقشعت بعد نهاية الحرب الباردة بدأت تتلبد مرة أخرى، لقد ظل الحظ يحالفنا بصورة استثنائية حتى الآن، لكن الحظ ليس استراتيجية كما أنه ليس درعا واقيا من التوترات الجيوسياسية التي تتحول إلى صراع نووي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على الحاجة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أكثر من أي وقت مضى.وقال في كلمته خلال المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد أمس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: إن الغيوم التي انقشعت بعد نهاية الحرب الباردة بدأت تتلبد مرة أخرى، لقد ظل الحظ يحالفنا بصورة استثنائية حتى الآن، لكن الحظ ليس استراتيجية كما أنه ليس درعا واقيا من التوترات الجيوسياسية التي تتحول إلى صراع نووي.

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