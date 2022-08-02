شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنجح فى إعادة إعمار 77 ألف منزل وتأهيل 42 ألف من ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة حياة كريمة، في رفع كفاءة وإعادة إعمار 77 ألف منزل حتى الآن كما ساهمت المبادرة في تأهيل حوالي 42,700 من ذوي الإعاقة في مجالات العلاج الطبيعي وعلاج التخاطب والعلاج الحسي والعلاج المائي، وذلك لتسهيل ممارسة احتياجات الحياة الأساسية ودمجهم بالمجتمع.

وحددت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عدد من المعايير الأساسية للفقر في القرى المستهدفة متعددة الأبعاد وتتلخص في الآتي: