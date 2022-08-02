قبل شرائها.. 5 أجهزة إلكترونية عليك التأكد من تحديثها

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

توفر شركات الإلكترونيات العديد من التحديثات للأجهزة الخاصة بها، لتعمل لأطول فترة ممكنة فضلًا عن توفير أقصى درجات الأمان.

وتواجه بعض المنتجات الموجودة في السوق هذه المشكلة، بدءًا من الهواتف الذكية وراديو الإنترنت والساعات الذكية وأجهزة التلفاز وروبوتات التنظيف، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أنه يجب على المستهلكين التأكد من ضمان فترة التحديثات مع تكلفة المنتج وفترة الاستخدام المعتادة وبيانات الترويج الخاصة بسياسة التحديثات الخاصة بالشركة المنتجة.

وأشار التقرير إلى أنه يصعب على المستخدمين الحصول على أمان نهائي، إلا أن المعايير السابقة قد تساعد المستخدمين خاصًة عند اتخاذ قرار الشراء تحديث البرامج.