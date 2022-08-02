بعد تصدرها محركات جوجل.. من هي ناي البرغوثي التي تأجلت حفلتها بدار الأوبرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رنا الجميعي:

تصدرت المطربة الفلسطينية، ناي البرغوثي، محركات بحث جوجل، بعد تأجيل حفلتيها في القاهرة والإسكندرية، فمن هي تلك الفنانة الشابة البالغة من العمر 26 عامًا؟

ناي هي شابة فلسطينية نشأت في عائلة فنية، ولدت عام 1996، وكانت والدتها أول أستاذة غناء لها، ومن خلالها تعرفت على الأغاني المصرية ذات الطابع الطربي، كأدوار محمد عثمان وموشحات سيد درويش، أوقعتها تلك الأغاني في حب مصر والموسيقى العربية الكلاسيكية، بحسب حوار سابق لها في الخليج 365، وبسبب موهبتها الفطرية غنت أول حفل منفرد لها في عمر الـ13.

درست ناي الموسيقى في معهد ادوارد سعيد الوطني في عمر الـ7، وكانت الدراسة داخل المعهد بمثابة فرصة كبيرة، أتاحت لها السفر ولقاء أساتذة الموسيقى الأكاديميين حول العالم، وكذلك تقديم حفلات داخل فلسطين وخارجها.

أكملت المطربة الفلسطينية دراستها في أمريكا وهولندا، والتحقت ببرنامج ماجستير في موسيقى الجاز، يشمل الدراسة في جامعتي "جامعة أمستردام للفنون"، بالإضافة إلى معهد برلين للجاز، ومعهد كوبنهاجن للموسيقى.

مثلت ناي فلسطين في عدة مناسبات، كانت منها حفلة داخل الأمم المتحدة في اليوم التضامني العالمي مع الشعب الفلسطيني في عام 2013. كما قدمت الفنانة عدة حفلات مميزة، منها عرض موسيقي احتفالًا بعيد ميلاد فيروز، داخل قاعة عالمية تسمى قاعة "الكونسيرتخباو" في هولندا، وذلك في نوفمبر 2019.

أقامت ناي أيضًا عدد من الجولات الفنية، كان أبرزها جولة فنية عام 2017، في 5 مدن بالمملكة المتحدة، قدمت خلالها عدد من المعزوفات العربية الكلاسيكية، ولم تكتفْ ناي بتقديم الحفلات الفنية فقط، بل أدت دورًا في أوبرا "مجنون ليلى".

تحاول ناي البالغة من العمر 26 عامًا عبر مشوارها الفني اكتشاف الصلة بين الغناء العربي الكلاسيكي والجاز، وأعادت تلحين بعض الأغاني المصرية القديمة، منها أغنية "هما مين واحنا مين" للشيخ إمام، وكلمات الشاعر احمد فؤاد نجم.

يُذكر أنه كان من المقرر إقامة حفلة يوم الخميس 4 أغسطس، بأوبرا القاهرة على مسرح النافورة، ويوم السبت 6 أغسطس بالمسرح الروماني، بكوم الدكة بالإسكندرية، ولكن دار الأوبرا أجلت الحفلتين إلى موعد آخر يتم تحديده لاحقًا.