3 مليارات دولار قيمة صفقة الباتريوت الأمريكية للسعودية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع 300 صاروخ من طراز "باتريوت" ومعدات متعلقة بها إلى السعودية بتكلفة تقدر بـ 3.05 مليارات دولار. ‏وقالت واشنطن إن صفقة صواريخ باتريوت هدفها حماية السعودية والمنطقة من التهديدات، مبينة أن ‏الصفقة تشمل تشمل أنظمة الاختبار وقطع الغيار والنقل وبرامج التدريب، كما تشمل الدعم الفني والهندسي والخدمات اللوجستية.



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