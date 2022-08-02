موقف أمريكي جديد يخص العراق: ندعم الدعوات الأخيرة

بغداد - ياسين صفوان - أكدت السفارة الامريكية في بغداد، الثلاثاء، دعمها الدعوات الأخيرة التي تحث جميع الأطراف الى المشاركة في حوار وطني في العراق.

وقلت السفارة الامريكية في بيان، "تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الدعوات الأخيرة التي تحث جميع الأطراف الى المشاركة في حوار وطني بناء يمكن أن يؤدي إلى تهدئة التوترات الحالية".

وأضاف البيان "نؤكد مجدداً دعمنا للاحتجاج السلمي، ونشجع جميع الأطراف على الالتزام باللاعنف وسيادة القانون في ممارسة حقوقهم الدستورية".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعتبر، أمس الاثنين، أن العراق يشهد احتقاناً سياسياً كبيراً، داعياً جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني، كما دعا المتظاهرين الى التعاون مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها.