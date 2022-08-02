السفارة الصينية بالقاهرة: زيارة بيلوسي لتايوان مخالفة خطيرة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المتحدث باسم السفارة الصينية في مصر، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، مخالفة خطيرة لمبدأ الصين الواحد، ورسالة خاطئة للقوى الانفصالية الساعية لـ"استقلال تايوان".

وتابع المتحدث باسم السفارة الصينية، إن بلاده أعربت في أكثر من مناسبة المشاغل الجادة والموقف الصارم الرافض لزيارة بيلوسي لتايوان أمام الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي.

واعتبر أن زيارتها لتايوان استفزازًا خطيرًا للغاية، وانتهاكًا شديدًا لسيادة الصين وسلامة أراضيها، وزعزعة شديدة للسلام والاستقرار في مياه مضيق تايوان.

وأصبحت رئيس رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أكبر مسئولة أمريكية منتخبة تزور تايوان منذ أكثر من 25 عامًا. بعدما وصلت اليوم الثلاثاء، إلى مطار العاصمة التايوانية تايبيه.

وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها التي يجب توحيدها وبالقوّة إن اقتضى الأمر ذلك. وكانت حذّرت واشنطن أكثر من مرّة من عواقب قيام بيلوسي بزيارة الجزيرة التي ستكون قمة في الاستفزاز.

وفيما تعتمد واشنطن إزاء تايوان دبلوماسية تُعرف بـ "الغموض الاستراتيجي" تقوم بالاعتراف بحكومة صينية واحدة هي تلك الموجودة في بكين، مع الاستمرار في توفير دعم حاسم لتايبيه والعزوف في الوقت عينه عن تأكيد إذا ما كانت ستدافع عسكريا أم لا عن الجزيرة في حال اجتياحها.