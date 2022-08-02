طبول الحرب تدق بعنف .. القوات الأمريكية تواجه الجيش الصيني في تايوان

الشارقة - اميمة ياسر - جابت سفن أمريكية عدّة منطقة تايوان الثلاثاء، مع وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إلى الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، وفقاً لمصادر عسكرية أمريكية.

وفي الوقت الذي توعّدت فيه الصين بشنّ "أعمال عسكرية محدّدة الأهداف" رداً على زيارة بيلوسي، أعلن الأسطول الأمريكي السابع في تغريدة أن حاملة الطائرات "يو اس اس رونالد ريغان" التي تجوب المنطقة منذ بداية يوليو، موجودة في بحر الفليبين جنوب تايوان.

ونشرت البحرية الأمريكية صوراً لـ"يو اس اس رونالد ريغان" وهي تقوم بمناورات مع سفينة الإمداد "يو اس اس كارل براشير" الأحد.

وقال مسئول أميركي طلب عدم ذكر اسمه إن حاملة الطائرات ومجموعتها المحمولة جواً "تنفّذ مهمّة روتينية في غرب المحيط الهادئ".