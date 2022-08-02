شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: الولايات المتحدة تلعب مع الصين بسياسة حافة الهاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، رغم التحذيرات الصينية من إجراء هذه الزيارة، قائلًا: "إن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب مع الصين سياسة حافة الهواية"، مشيرًا إلى إن هذه الخطوة ربما هدفها إحراج الصين إحراجًا بالغًا.

وقال عكاشة خلال مداخلة تليفزيونية عبر برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، إن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تدفع الصين بخطوات خلفًا في حال عدم قيام الصين بتنفيذ تهديداتها، موضحًا أن الموقف الدولى لا يحتمل نشوب صراع جديد بعد الحرب الروسية الأوكرانية، نظرًا لمعاناة العالم كله من هذه الحرب.

وأضاف أن الوقائع التي حدثت إثر الإعلان عن تلك الزيارة وما ترتب عليها، سيؤخر جدًا محاولات التقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة زادت من التوتر.