شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل الظواهري يمنح جو بايدن انتصارًا سياسيًا نادرًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قادة سياسيون أمريكيون يصفقون لضربة الطائرات بدون طيار كرئيس ، الذي يعاني من التضخم والحرب في أوكرانيا وحكم رو ، ويسعى لتحسن الحظوظ



حصل جو بايدن على انتصار مستحق - ومطلوب إلى حد ما - بعد أن أعلن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية بطائرة دون طيار.

وقال بايدن في تصريحات متلفزة في البيت الأبيض "تحققت العدالة ولم يعد هذا الزعيم الإرهابي"، مما أعطى الرئيس الأمريكي المحاصر فرصة لتعزيز شعبيته المتدنية.

وأشاد الزعماء السياسيون الأمريكيون بوفاة الظواهري الذي كان نائبا لأسامة بن لادن وساعد في تنسيق هجمات 11 سبتمبر. وقال مسؤولون أميركيون إن الظواهري كان يعيش مؤخرا في منزل آمن في كابول، حيث خطط لإعادة إحياء الجماعة الإرهابية بعد 10 سنوات من الفوضى التي أعقبت مقتل بن لادن.



وعلقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قائلة: "يجب الثناء على الرئيس لقيادته القوية للحفاظ على سلامة الأمريكيين وتحقيق العدالة لهذا الإرهابي الحقير".

مقتل الظواهري يرفع من شعبية بايدن

ولكن الأخبار الاحتفالية لا تأتي في وقت مبكر جدًا بالنسبة لبايدن، الذي شهد مؤخرًا انخفاضًا في أرقام استطلاعات الرأي في مواجهة أزمات محلية ودولية متعددة. يبدو أن التضخم المرتفع القياسي والحرب في أوكرانيا، جنبًا إلى جنب مع قرار المحكمة العليا بإنهاء الحق الفيدرالي في الوصول إلى الإجهاض، قد أثار شعورًا وطنيًا بالتشاؤم.

ووجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب الشهر الماضي أن تصنيف تأييد بايدن قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ بداية رئاسته، حيث قدم له 38٪ فقط من الأمريكيين مراجعة إيجابية.

و ارتفع تصنيف بايدن المعارض إلى 59٪، مما زاد من مخاوف الديمقراطيين من احتمال تعرضه للقصف في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ولكن يبدو الآن أن الأمور تتحسن بالنسبة لبايدن. بالإضافة إلى وفاة الظواهري، تمتع الرئيس ببعض النجاحات الأخيرة في أجندته الداخلية أيضًا.

أعلن جو مانشين، السناتور الديمقراطي الذي أفسد في السابق اقتراح بايدن التشريعي التوقيع، الأسبوع الماضي أنه توصل إلى اتفاق مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر.

ولا يزال مشروع قانون التسوية بحاجة إلى كسب دعم كل سناتور ديمقراطي، ولكن إذا تم إقراره، فإن التشريع سيوفر استثمارات بقيمة 369 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ والمساعدة في تقليل العجز الفيدرالي من خلال سلسلة من الزيادات الضريبية.

وقال أنتجوان سيرايت، وهو استراتيجي ديمقراطي ومستشار كبير في لجنة حملة الكونجرس الديمقراطية، إن مقتل الظواهري وصفقة مانشين أظهر كيف كان بايدن وحزبه يقدمون أداءً جيدًا لجميع الأمريكيين.