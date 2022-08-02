شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيلوسي مدافعة عن زيارتها لتايوان.. "لا تستسلم أبدًا للحكام المستبدين" والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد أن هبطت في تايوان وسط تصاعد التوترات مع الجيش الصيني، دافعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن رحلتها المثيرة للجدل إلى الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، قائلة إنها أوضحت أن القادة الأمريكيين "لا يستسلمون أبدًا للحكام المستبدين" في مقال رأي نُشر. في واشنطن بوست.

وقالت بيلوسي فى مقالها، الذي نُشر تزامنا مع إقلاع طائرتها الكونجرس يوم الثلاثاء: "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما [الصين] تتقدم لتهديد تايوان - والديمقراطية نفسها". "في الواقع، نقوم بهذه الرحلة في وقت يواجه فيه العالم خيارًا بين الاستبداد والديمقراطية."

وبالنظر إلى أن رحلة بيلوسي تمثل صداعًا دبلوماسيًا خطيرًا للبيت الأبيض جو بايدن، فقد كان هناك الكثير من التكهنات حول الدوافع وراء الزيارة المثيرة للجدل.

وفي مقالها الافتتاحي، اتبعت بيلوسي موقفًا متشددًا ضد موقف الصين بأن رحلتها كانت استفزازًا ووضعتها في سياق صراع عالمي أوسع حول الحرية السياسية.

بيلوسي تختتم حياتها الدبلوماسية بتحذير “ الاستبداد إما الديمقراطية”



وقالت بيلوسي في المقال: "نذهب في هذه الرحلة في وقت يواجه فيه العالم خيارًا بين الاستبداد والديمقراطية. بينما تشن روسيا حربها غير القانونية مع سبق الإصرار ضد أوكرانيا، وتقتل الآلاف من الأبرياء - حتى الأطفال - فمن الضروري أن توضح أمريكا وحلفاؤنا أننا لا نستسلم أبدًا للحكام المستبدين ".

تهدف مهمتها الدبلوماسية إلى إنهاء مهنتها في السياسة الخارجية والتي جعلتها تدافع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في الخارج.

ولكنها أثارت غضب الصين التي تزعم أن تايوان مقاطعة خاصة بها وهددت بالانتقام من الزيارة. تدعم الولايات المتحدة رسميًا سياسة "صين واحدة"، لكنها من الناحية العملية تعامل تايوان كشريك اقتصادي وديمقراطي.

وهي أعلى مسؤول أميركي يزور تايوان منذ أن ذهبت الجمهوري نيوت غينغريتش إلى هناك كرئيسة لمجلس النواب في عام 1997، وذهبت إلى هناك حتى بعد أن قال بايدن مؤخرًا أن الجيش الأمريكي لا يعتقد أن السفر إلى هناك كان فكرة جيدة.

ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن طائرات مقاتلة كانت تحلق عبر مضيق تايوان عندما هبطت طائرة بيلوسي في تايبيه عاصمة الجزيرة.