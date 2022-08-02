الولايات المتحدة «ستدفع الثمن» .. طبول الحرب تدق بعنف بين تايوان والصين

الشارقة - اميمة ياسر - نفى سونج ليفانج، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الثلاثاء 2 أغسطس، عبور مقاتلات من طراز "سو-35" تابعة لجيش التحرير الصيني مضيق تايوان.

ونقلت قناة "تي في بي إس" عن المتحدث قوله: "مقاتلات سو-35 التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني لم تعبر مضيق تايوان، إلا أن طائرات من طرازات أخرى عبرت الخط الأوسط. وزارة الدفاع تتخذ التدابير اللازمة".

وكان التلفزيون الرسمي الصيني قد أعلن في وقت سابق عبور مقاتلات صينية من طراز "سو-35" تابعة لجيش التحرير الصيني مضيق تايوان.

وبدأت نانسي بيلوسي زيارة إلى عاصمة تايوان تايبيه، مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وذلك بعد جدل كبير حول الزيارة مع تحذيرات صينية من قيام بيلوسي بزيارة تايوان.

وتزامنًا مع ذلك، أعلن التلفزيون الصيني، اليوم الثلاثاء 2 أغسطس، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.

وقال التلفزيون الصيني: "توجهت مقاتلات "سو 35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو مضيق تايوان على خلفية اقتراب طائرة أجنبية من تايوان، والتي من المفترض أن تكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها"، مضيفًا أن "مقاتلات "سو 35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني عبرت بالفعل مضيق تايوان".

وحذرت الصين، في وقتٍ سابقٍ اليوم الثلاثاء، من إقدام بيلوسي على هذه الخطوة، وقالت إن الولايات المتحدة الامريكية "ستدفع الثمن" حال زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي تايوان، وفقا لتقارير إعلامية.

وأكد المبعوث الصيني إلى الأمم المتحدة تشانج جون، اليوم الثلاثاء 2 أغسطس، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان ستقوض الأمن والاستقرار وكذلك العلاقات الأمريكية الصينية.

وقال تشانج جون، "زيارة بيلوسي أو أي مسؤول من البيت الأبيض إلى تايوان ستكون عمل خطير واستفزازي، وستقوض الأمن والاستقرار وكذلك العلاقات الأمريكية الصينية".

وأكد جون أن "تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين"، وذلك حسب قوله.

في سياق متصل، قال مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه "يتوقع من بكين أن تستخدم لغة استفزازية بسبب غياب الشفافية"، متهما إياها بتصعيد تهديداتها على عكس الموقف الأمريكي.

وأضاف مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه "لا تغيير في سياستنا تجاه تايوان"، مشيرا إلى أن "الصين تتحرك عسكريا للرد على زيارة بيلوسي التي هي وحدها من تقرر زيارة تايوان من عدمها".