بوادر حرب جديدة.. الجيش الصيني يشن عمليات عسكرية ردا على زيارة بيلوسي لتايوان.. وتحذير عاجل من الدفاع التايوانية لمواطنيها

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

وصلت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الثلاثاء إلى جزيرة تايوان، رغم التحذيرات الصينية من هذه الزيارة.

وتعتبر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءا من أراضيها، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق هذا الأسبوع إن أي زيارة تقوم بها بيلوسي لتايوان ستكون "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين" وحذر من أن "الجيش الشعبي لتحرير الصين لن يقف مكتوف الأيدي أبدا".

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، الثلاثاء، أن الجيش الصيني سيشن عمليات عسكرية ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، وأنه سينشر قوات بشكل متناسب مع تهديدات العدو، فيما قالت وزارة الخارجية الصينية، تعقيبا على زيارة بيلوسي، إن النهاية لن تكون جيدة للأميركيين، واصفة تحركات الولايات المتحدة بـ "البلطجة" .

وأدانت الخارجية الصينية ما أسمته "الخيانة الأميركية المتعمدة" لمبدأ "الصين واحدة"، مشيرة إلى أن الأميركيين يلعبون بالنار في قضية تايوان.

واعتبرت الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة باتت أكبر تهديد للسلام في العالم، مؤكدة أن الصين لن ترضخ أبدا لمثل هذه التحركات الأميركية في تايوان.

وفي ذات السياق، توعدت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، بعواقب خطيرة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي إلى تايوان، بحسب قناة إكسترا نيوز.

وقالت القيادة العسكرية الصينية الشرقية: سنجري تدريبا جويا مشتركا في البحر والجو شمال وجنوب غرب وجنوب شرق جزيرة تايوان.

وأضافت القيادة العسكرية الصينية الشرقية: سننفذ عمليات عسكرية مشتركة حول جزيرة تايوان اعتبارا من اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، إن جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى وسيطلق عمليات عسكرية لمواجهة زيارة بيلوسي إلى تايوان.

فيما أعلن إعلام صيني رسمي، أن الصين تعلن أنها ستنفذ مناورات بالذخيرة الحية في 6 مناطق حول تايوان.

وفي سياق متصل، قال التلفزيون الصيني، إن جيش التحرير الشعبي، سيجري مناورات عسكرية وأنشطة تدريبية مهمة بما في ذلك التدريبات بالذخيرة الحية في ست مناطق محيطة بجزيرة تايوان من الخميس إلى الأحد.

من جانبها، حثت وزارة الدفاع التايوانية مواطنيها على البقاء متيقظين، وقالت: "لا تصدقوا الشائعات"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق علق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.

من جانبها قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي: زيارة وفدنا لتايوان تفي بالتزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان.