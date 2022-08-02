كيف تفتح حسابا مصرفيا مجانا وبدون حد أدنى للرصيد حتى منتصف أغسطس؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

بدأت بعض البنوك منذ أمس الاثنين في الإعلان للجمهور على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقعها الإلكترونية بالسماح للعملاء الجدد بفتح حسابات توفير مجانا وبدون حد أدنى للرصيد مع إتاحة حزمة خدمات أخرى في أول 15 يوما من شهر أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك بمناسبة مشاركة البنوك في اليوم العالمي للشباب أحد فعاليات مبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري بهدف فتح حساب مصرفي لكل مواطن.

وقال بنكا القاهرة والعربي الأفريقي الدولي إنهما يقدمان عروضا عديدة على خدمات ومنتجات مصرفية بدون مصاريف إصدار للشباب بدءاً من 16 سنة من 1 أغسطس وحتى 15 أغسطس الجاري.

وحدد المركزي 6 فعاليات في مبادرة الشمول المالي على مدار كل عام لحث البنوك على مخاطبة غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي من الشباب والمرأة وبعض الشرائح البسيطة من خلال فعاليات محددة تضمنت اليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العربي للشمول المالي في أبريل، واليوم العالمي للشباب في أغسطس، واحتفالية الفلاح في سبتمبر، والادخار في أكتوبر، واحتفالية ذوي الهمم في ديسمبر.

وتتيح بعض البنوك حسابات للشباب من سن 16 سنة بعد تأكيد البنك المركزي على عدم وجود مانع قانوني لفتح حسابات بدءا من هذا السن في حدود الضوابط والتعليمات المقررة، ومن أهم هذه البنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي CIB، وميد بنك، والمصري الخليجي، والإسكندرية.

ويقدم الخليج 365 الخطوات المطلوبة من العميل لفتح حسابات توفير لأول مرة في أحد البنوك دون مصاريف أو حد أدنى للرصيد خلال أول 15 يوما في أغسطس الجاري.

- زيارة المواطن لأقرب فرع بنك له لتقديم طلب موقع بخط يده بفتح حساب مصرفي.

- ضرورة توافر أصل البطاقة الشخصية مع العميل وأن تكون سارية لإطلاع موظف البنك عليها وتقديم صورة ضوائية منها.

- ألا يقل سن العميل عن 16 عاما وما أعلى من ذلك ليس هناك قيود عليه.

أنواع الخدمات المصرفية التي يستفيد منها العميل بعد فتح الحساب في أحد البنوك:

- إصدار البطاقات المدفوعة مقدما أو الخصم المباشر للعملاء مجانا.

- الاشتراك في المحافظ الإلكترونية.

- الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي مجانا.