إعلام صيني: بدأت معركة استعادة تايوان

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت وسائل إعلام صينية، إن معركة استعادة تايوان قد بدأت.

ووفقا لوسائل إعلام صينية، فقد بدأت مناورات عسكرية في 6 مناطق بمحيط جزيرة تايوان.

وفي نبأ عاجل أعلنته العربية نقلا عن وسائل إعلام رسمية، فإنّ الصين أعلنت عن مناورات عسكرية وأنشطة تدريبية "هامة" تشمل تدريبات بالذخيرة الحية في 6 مناطق محيطة بجزيرة تايوان.

وأصبحت رئيس رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أكبر مسئولة أمريكية منتخبة تزور تايوان منذ أكثر من 25 عامًا. بعدما وصلت اليوم الثلاثاء، إلى مطار العاصمة التايوانية تايبيه.

وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها التي يجب توحيدها وبالقوّة إن اقتضى الأمر ذلك. وكانت حذّرت واشنطن أكثر من مرّة من عواقب قيام بيلوسي بزيارة الجزيرة التي ستكون قمة في الاستفزاز.

وفيما تعتمد واشنطن إزاء تايوان دبلوماسية تُعرف بـ "الغموض الاستراتيجي" تقوم بالاعتراف بحكومة صينية واحدة هي تلك الموجودة في بكين، مع الاستمرار في توفير دعم حاسم لتايبيه والعزوف في الوقت عينه عن تأكيد إذا ما كانت ستدافع عسكريا أم لا عن الجزيرة في حال اجتياحها.