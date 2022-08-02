المحامين تدعو البابا تواضروس للمشاركة في جلسات قانون الأحوال الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

وجهت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو المجلس، ومقرر اللجنة، خطابًا إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لندب أحد المسئولين لديه، للمشاركة وإبداء الرأي في المقترحات المطروحة بشأن صياغة قانون الأحوال الشخصية، وذلك غدًا الأربعاء في تمام الثانية والنصف ظهرًا، بغرفة أعضاء المجلس، بمقر النقابة العامة للمحامين.

وجاء في نص الدعوة: "تتشرف لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين أحد جناحي العدالة طبقًا للدستور، وطبقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية بدعوة للمشاركة بأحد المسئولين لديكم لإبداء الرأي في المقترحات المطروحة للتعديل وما تقومون بإضافته من مقترحات للوصول إلى مقترح قانون عادل".

يذكر أن لجنة المرأة، عقدت أمس الاجتماع الثاني عشر ضمن ورشة عمل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالنقابة العامة للمحامين، بغرفة المجلس.

وترأست اللجنة فاطمة الزهراء غنيم، بمشاركة الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، و الدكتور ياسر الشاذلي المحامي بالنقض، مستشار نقيب الأشراف، وحسن معوض، من مكتب شيخ الأزهر الشريف، وحضور المحاميات والمحامين المحافظين على دوام حضور اجتماعات اللجنة.

واستكملت اللجنة مناقشاتها الخاصة بموضوع «الحد من الزواج العرفي، والحل الأمثل لتلك المشكلة»، ومسألة أساس تقسم المهر إلى مقدم ومؤخر ومدى شرعيته، والشبكة عند فسخ الخطوبة متى ترد ومتى يحتفظ بها، وأخيرًا موضوع الخلع ضمن 6 بنود على طاولة الاجتماعات المستمرة.