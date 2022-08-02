تايوان: 21 مقاتلة صينية اخترقت أجواء منطقة دفاعنا الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت تايوان، اليوم الثلاثاء، إن 21 مقاتلة صينية اخترقت أجواء منطقة دفاعها الجوي.

وقبل وصول رئيس مجلة النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان، أغلقت الصين مجالها الجوي على الساحل الشرقي قرب تايوان أمام الطائرات المدنية.

وأصبحت رئيس رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أكبر مسئولة أمريكية منتخبة تزور تايوان منذ أكثر من 25 عامًا. بعدما وصلت اليوم الثلاثاء، إلى مطار العاصمة التايوانية تايبيه.

وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها التي يجب توحيدها وبالقوّة إن اقتضى الأمر ذلك. وكانت حذّرت واشنطن أكثر من مرّة من عواقب قيام بيلوسي بزيارة الجزيرة التي ستكون قمة في الاستفزاز.

وفيما تعتمد واشنطن إزاء تايوان دبلوماسية تُعرف بـ "الغموض الاستراتيجي" تقوم بالاعتراف بحكومة صينية واحدة هي تلك الموجودة في بكين، مع الاستمرار في توفير دعم حاسم لتايبيه والعزوف في الوقت عينه عن تأكيد إذا ما كانت ستدافع عسكريا أم لا عن الجزيرة في حال اجتياحها.