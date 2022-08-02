بكالوريوس تجارة ونظم.. ننشر قائمة بالمعاهد التجارية للدبلومات بجميع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

شغلت محركات جوجل في الأيام القليلة الماضية، بحث طلاب شهادة الدبلومات عن المعاهد الخاصة، والتي ستأهلهم للحصول على شهادة البكالريوس، لتحديد رغباتهم قبل بدء تنسيق العام الدراسي الجديد 2022\2023.

وينشر الخليج 365 قائمة بمعاهد التجارة ونظم المعلومات بنظام 4 سنوات، ويحصل طالب الدبلوم منها على شهادة بكالوريوس تجارة أو نظم المعلومات، والتي جاءت كالتالي:-

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

-معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.

- المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا.

- معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية، شعبة نظم معلومات.

- معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا، شعبة إدرة أعمال.

- معهد مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية بالمنصورة.

- معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة.

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية.

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر، شعبة إدارة ومحاسبة وتجارة خارجية.

- معهد الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية بالمقطم، شعبة نظم.

- المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة لنظم المعلومات الإدارية.

- المعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف.

- المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج.

- معهد النظم والمعلومات الإدارية بالقطامية.

- المعهد العالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة.

- المعهد العالي للدرسات النوعية بالجيزة، قسم العلوم التجارية.

- المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج، شعبة نظم.

- المعهد العالي حاسبات ونظم بالتجمع الأول.

- المعهد العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية.

- معهد الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية بالمريوطية هرم.

- معهد النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم بالمنصورة.

- المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير الاسكندرية.

- المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا.

- المعهد العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال.

- معهد القاهرة العالي لغات وترجمه بالمقطم لنظم المعلومات الإدارية.

- المعهد العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية، شعبة نظم معلومات إدارية.

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول، شعبة نظم.

- المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة.

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول، شعبة التسويق.

- المعهد العالي للإدارة شعبة نظم بكفر الشيخ.

- معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية.

- المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية.

- المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية.

- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية شعبه نظم ومعلومات.

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول شعبة إدارة.

- المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس البحيرة.

- معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال بسقارة الهرم.

- المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية، تخصص إدارة اعمال ومحاسبة.

- المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات شعبة نظم معلومات بطريق إسكندرية.

- معهد طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم.

- معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات.

- معهد طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية.

- المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات، شعبة نظم بالتجمع الخامس.

- معهد طيبة العالي للنظم والمعلومات بطريق سقاره بالهرم.