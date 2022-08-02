بعد غرق 3.. محافظ أسوان يناشد المواطنين عدم السباحة في نهر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المعنية وشرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى والحماية المدنية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء أشرف عبد الله بتكثيف الجهود والبحث لانتشال جثامين 3 أشخاص غرقوا اليوم الثلاثاء، في مياه النيل.

ووجه المحافظ بتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات وتسخير الإمكانات المختلفة، بالتنسيق بين الأجهزة المختصة حتى يتسنى سرعة انتشالهم، ولاسيما أنه قد تعرض المركب النيلى الصغير ( سمبك) الذي كان يستقله هؤلاء الشباب للغرق، وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.

كما ناشد المحافظ المواطنين ضرورة عدم السباحة في المناطق التي تمثل خطورة داخل مجرى نهر النيل للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي أضرار محتملة .

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