تبدأ بـ 106 جنيهات.. أسعار منظمات شنط السفر بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - خلال عطلة موسم الصيف تكثر الرحلات للأسر وللشباب، وقبل كل رحلة نحتاج لأخذ أغراض تكفي مدة السفر، ودون اصطحاب الكثير من الحقائب.

ومع الرحلات الطويلة التي تتجاوز عدة أيام، وأثناء تنظيم حقائب السفر نحتاج لأخذ أعراض شخصية كثيرة تكفي طول مدة الرحلة، ولعدم أخذ عدد من الحقائب لاستيعاب كل أغراضنا الشخصية، من الممكن شراء "منظم شنط للسفر" لترتيب كافة الأغراض بشكل أفضل دون استخدام عدد من الشنط ولتوفير مساحات في حقائب السفر أيضا.

ويستخدم منظم الشنط للرحلات قصيرة المدى أيضا، لتنظيم الأغراض الشخصية القليلة بشكل أفضل يضمن عدم ضياع الأغراض أو نسيان أحد منها قبل السفر.

وتتفاوت أسعار "منظم شنط السفر" على حسب عدد قطع المنظم، والخامة المستخدمة في صناعته، والحجم.

ولا يقتصر استخدام منظم الشنط في ترتيب الملابس فقط، بل يمكن استخدامه أيضا في تنظيم الأحذية، والميك أب، والإكسسوارات.

ويمكن شراء منظم شنط السفر من المتاجر أو من منصات التجارة الإلكترونية مثل منصة أمازون للبيع الإلكتروني، حيث توفر المنصة العديد من الأشكال والأنواع بأسعار متفاوتة.

منظم شنط 6 قطع

منظم شنط 6 قطع أرجوانية اللون، يوجد بها قطع من الممكن أن تستخدم كصناديق للإكسسوارات، مصنوعة من البوليستر، بمقاسات مختلفة.

منظم شنط 6 قطع

منظم شنط 6 قطع أخضر اللون، يصلح للجنسين، مصنوع من البوليستر، بمقاسات مختلفة.

أكياس منظمة للسفر 4 قطع

أكياس منظمة للسفر برباط، اللون بينك، مصنوعة من النايلون، ضد الماء، بمقاسات مختلفة.

أكياس شنط للأحذية

أكياس شنط لتنظيم الأحذية، اللون أسود، ضد الماء، مناسبة للجنسين.

منظم شنط 6 قطع

منظم شنط 6 قطع، رمادي اللون، مناسب للجنسين، بمقاسات مختلفة.