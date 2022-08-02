اعتداء وحشي للشرطة الأمريكية على فتى من أصول عربية

اسماعيل عبد الحي - أثار مقطع فيديو يوثّق تعمّد الشرطة الامريكية ببلدة أوك لاون من ولاية ألينوي الأمريكية، الاعتداء بالعنف الشديد على فتى أمريكي من اصول عربية اثناء عملية اعتقاله، استنكار مراقبين على منصات التواصل الاجتماعي فيما اعتبروا أن هذا الاعتداء وقع بدافع عنصري.

ويوثّق الفيديو قيام عنصرين من الشّرطة بطرح الفتى هادي أبو عتيلة (17 عاما) في ولاية إلينوي أرضا قبل أن ينهالا عليه بالضرب المبرح، وذلك قبل أن ينضم إليهما عنصر ثالث وقد لكموه ثلاثتهم على وجهه بشكل بالوحشي حتى انكسر أنفه وحدث له نزيف داخلي حول الدماغ كما تظهر اللقطات أن الفتى تعرض للضرب على رأسه وساقيه من قبل الضباط الثلاثة.

وبررت الشرطة تصرف عناصرها بأن هادي كان يريد أن يمد يديه إلى حقيبته، التي قالت إن عناصرها رجحوا ان يكون بداخلها سلاح ناري. كما ان عناصر الشرطة الأمريكية حاولوا تكبيل يدي الفتى هادي، بعدما قالوا إنه فر من دورية أوقفته في قرية أوك لاون، القريبة من شيكاغو.

وأكد مدير الشرطة في أوك لاون، دانيال فيتوريو، إن تصرفات عناصره تتفق والتدريبات التي تلقوها..

وخرج المئات من الأمريكيين في احتجاجات بولاية إلينوي، ووجهوا فيها أصابع الاتهام إلى الشرطة بالاعتداء الوحشي على الشاب.