رغم التحذيرات الصينية.. بيلوسي تصل إلى تايوان

وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الثلاثاء إلى جزيرة تايوان، رغم التحذيرات الصينية من هذه الزيارة.

وأكدت وسائل إعلام تايوانية أنه "تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي في مطار تايبه". من جهتها أعلنت هيئة البث اليابانية أن "8 مقاتلات أمريكية انطلقت من جزيرة أوكيناوا شرق تايوان".

وسارعت الصين إلى إعلان "إغلاق المجال الجوي للطائرات المدنية في مضيق تايوان" مهددةً بأن "الطائرات التي ستنتهك حظر الطيران في مجال تايوان الجوي قد يتم إسقاطها".

في السياق نفسه، قالت وسائل إعلام صينية إن "مقاتلات سوخوي 35 صينية عبرت مضيق تايوان".

وقد غادرت بيلوسي ماليزيا، المحطة الثانية في جولتها الآسيوية، في وقت سابق من اليوم وسط توتر متصاعد بسبب زيارة تايوان.

وأفاد الإعلام الصيني أن الجيش نشر أعدادا كبيرة من الآليات العسكرية قبالة سواحل تايوان.

من جهتها، علقت تايوان على زيارة بيلوسي بالقول: "نرحب بحرارة بالضيوف الأجانب، وسنتخذ الترتيبات المناسبة"، فيما أفاد إعلام تايواني بأن مطار تايبيه يتلقى تهديدات بوجود قنابل قبيل زيارة بيلوسي المرتقبة.

وقبلها، أكدت وزارة الدفاع التايوانية التحركات العسكرية قرب تايوان، مؤكدة بالقول: "سننشر قوات عسكرية مناسبة ردا على التهديدات.. لدينا العزم والقدرة على ضمان أمننا الوطني".

وعلقت وزارة الخارجية الصينية على زيارة بيلوسي لتايوان بالقول: "نتمنى أن تتفهم أميركا حساسية الموقف.. سنرد بحزم إذا زارت بيلوسي تايوان".