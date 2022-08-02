انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة تطورات الأحداث في البلاد، إلى جانب بحث عدد من الملفات الأساسية، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها".وفي بداية الجلسة، استعرض القائد العام للقوات المسلحة الأوضاع السياسية والأمنية التي يشهدها البلد، وجدد دعوته إلى ضرورة تضافر الجهود لإحلال الاستقرار ونزع فتيل الأزمات.

وأيّد مجلس الوزراء المبادرة التي قدمها الكاظمي مساء أمس، والتي حظيت بدعم سياسي داخلي وخارجي، وفق البيان.

واستضاف مجلس الوزراء نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وعدداً من القادة الأمنيين، الذين استعرضوا الوضع الأمني في البلد، وقدموا تقييماً أمنياً للحدود العراقية - التركية.



وفي ضوء ما تمت مناقشته، وافق مجلس الوزراء على إقرار توصيات لجنة التقييم الأمني للحدود العراقية - التركية المرافقة ربطاً، التي تتضمن تمويل (30) مليار دينار من النص المذكور في قانون الأمن الطارئ المنشور في الجريدة الرسمية بتأريخ 4 تموز 2022، منها 20 مليار دينار لبناء المخافر، و10 مليارات دينار للآليات.

ولفت البيان إلى أن "وزارة المالية تقوم بتمويل قيادة قوات الحدود بمبلغ (42) مليار دينار، بحسب الآلية المذكورة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، وتحويلها إلى قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف، أنه "يكون استثناء هذه المشاريع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)".

وفي سياق الجلسة "قدم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال تقريراً مفصلاً عن التحضيرات الجارية لاستضافة خليجي (25) في محافظة البصرة، واستعراض نتائج اللجان التي شكلتها الوزارة، ورصد المبالغ المالية لإقامة البطولة التي ستكون كرنفالاً رياضياً كبيراً".

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتلبية جميع متطلبات البطولة، وبما يضمن نجاح العراق في استضافة خليجي 25، ولقاء الأشقاء في البصرة.

وبعد مناقشة ملف بطولة خليجي (25) قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

- تحويل المبالغ اللازمة من الميزانية التشغيلية للبترودولار أو المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة إلى وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ المتطلبات (1، و2) في كتاب وزارة الشباب والرياضة واستثناؤها من تعليمات تنفيذ العقود؛ لإكمال إجراءات التعاقد.

- تمويل مبلغ 3 مليارات دينار للتعاقد مع الملاك التدريبي بحسب قرار مجلس الوزراء 15 لسنة 2022.

- استثناء محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لأغراض بطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم.

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وجهود وزارة الصحة المستمرة في مواجهة جائحة كورونا، وتواصل إجراءاتها في توفير العلاجات الطبية، وتأمين اللقاحات في المنافذ الصحية بعموم العراق.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر الآتي:

أولاً/ بناءً على ما عرضته وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بموجب كتابها المرقم بالعدد (371) المؤرخ في 20 حزيران 2022، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال بيع قطع الأراضي السكنية البالغ عددها (58008) قطعة، المذكورة في كتاب الوزارة آنفاً (م.خ/451) في 2 آب 2022، استناداً الى الصلاحيات المخولة للمجلس بموجب أحكام المادة 40 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة 21 لسنة 2013.

ثانياً/ الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (377 لسنة 2021) لغاية 31 كانون الأول 2022، بشأن مشروعات تطوير المحلات والشوارع.

ثالثاً/ استثناء شركة النفط الوطنية العراقية من تنفيذ الفقرات (3، و4) من قرار مجلس الوزراء 67 لسنة 2022، لمدة 3 أشهر عمل، بدءاً من تأريخ إصدار هذا القرار؛ لإخراج الحاويات المتكدسة بحسب ما مثبت في كتاب الشركة المذكورة (ن 2/هـ2أص/565) في 31 تموز 2022، ولمرة واحدة.

