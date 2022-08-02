التربية تعلن شمول هؤلاء الطلبة بامتحانات الدور الثاني

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير التربية، علي الدليمي، اليوم الثلاثاء، شمول طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط من الراسبين بثلاثة دروس باداء الامتحانات في الدور الثاني.



وقالت التربية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الدليمي "ناقش إمكانية شمول طلبة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بـامتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالي مع هيئة الراي بعد اجتماعه مع لجنة التربية النيابية".



واتفق المجتمعون، وفق البيان، على "قرار شمول طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط من الراسبين بثلاثة دروس بإداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2021 – 2022".

