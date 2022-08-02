التيار الصدري يشكل لجنة خاصة لتنظيم الاعتصامات

وقال صالح محمد العراقي، في تغريدة عبر تويتر، "نظراً لمقتضيات المصلحة العامة ومن أجل تنظيم وديمومة الاعتصام الشعبي لثوار محر الحرام فقد تقرر تشكيل لجنة خاصة للقيام بهذه المهمة وتقديم كافة الأمور التنظيمية واللوجستية للمعتصمين، على أن تبقى التصريحات الإعلامية والتوجيهات الخاصة من وزير القائد (صلاح محمد العراقي) حصراً".وبين، أن اللجنة تتكون من (حازم الاعرجي، ابراهيم الجابري، حاكم الزاملي، محمد العبودي، تحسين الحميداوي، حسن الكعبي، وشيماء العبيدي).