شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات حماسية من جوتا عقب تجديد عقده مع ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة فريق ليفربول الإنجليزي في تجديد عقد مهاجم الفريق ديجو جوتا لعام 2027 قبل أيام قليلة من انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ينجح في تجديد عقد جوتا

ويأتي تجديد عقد جوتا في ظل سعي إدارة الريدز لفرض حالة من الاستقرار داخل الفريق وتهيأت الأجواء من أجل المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا العام القادم.

وعلق ديجو جوتا لاعب الفريق عن سعادته للغاية للثقة التي حصل عليها من قبل إدارة الريدز ومديره الفني يورجن كلوب لمواصلة المشوار داخل قلعة الأنفيلد.

تصريحات جوتا عقب تجديد عقده مع ليفربول

ديجو جوتا

وقال جوتا عقب تجديد العقد في تصريحات رسمية تم نشرها عبر موقع الفريق الرسمي:" أنا فخور للغاية، يجب أن اقول أن ذلك بكل تأكيد، من الواضح أني نجحت في اثبات نفسي كلاعب مهم داخل الفريق منذ بدايتي".

وأكمل:"التوقيع معي عقد طويل الأمد يوضح أن هناك إيمان بي كلاعب مهم داخل المنظومة، وبالنسبة لي فهو شئ جيد حقا لإثبات أنني سأكون داخل الفريق لفترة أطول".

وأضاف: "لسوء حظي تعرضت للإصابة في هذه الفترة التحضريية ولكن سأسعى للعودة من جديد بشكل سريع ونقاتل من أجل كل شئ مع زملائي".

وأختتم قائلا: "نحن فريق قوي ولدينا منظومة جيدة، لدينا كافة المقومات للمقاتلة على الألقاب الموسم المقبل".

يذكر أن جوتا قد شارك الموسم المنقضي مع ليفربول في 55 مباراة، استطاع خلالهم تسجيل 21 هدفا والقيام بصناعة 8 آخرين.