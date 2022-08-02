شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر سيتي السابق يهاجم الإدارة بسبب سترلينج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق المهاجم الأرجنتيني ولاعب فريق برشلونة ومانشستر سيتي السابق، سيرجيو أجويرو، على قرار بيع رحيم سترليج لاعب الفريق مانشستر سيتي لصفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تشيلسي يتعاقد مع سترلينج في مفاجأة كبرى

وفاجأ فريق تشيلسي الإنجليزي الجميع بإعلانه عن إتمام صفقة التعاقد مع سترليج لاعب السيتي والذي كان أحد الأعمدة الأساسية داخل الفريق تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا خلال المواسم الماضية.

وكان سترلينج أحد أسباب فوز السيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي حيث شارك مع الفريق في 30 مباراة بالبريمرليج، سجل خلالهم 13 هدفا وصنع 6 آخرين.

تصريحات أجويرو عن سترلينج

وقال أجويرو في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية:"أتعجب كثيرا بسبب بيع مانشستر سيتي لسترلينج والاستغناء عنه، هناك بعض الأوقات يتخذ فيها المسؤولون داخل السيتي قرارات غريبة".

يذكر أن سترلينج البالغ من العمر 27 عاما قد اتم اتفاقه مع تشيلسي وانتقل لصفوف البلوز بالفعل بقيمة 50 مليون جنية إسترليني لتصبح تلك الصفقة هي الأولى في عصر المالك الجديد للفريق اللندني.

أرقام رحيم سترلينج مع مانشستر سيتي

وقضى سترلينج داخل السيتي سبع سنوات نجح خلالهم في الفوز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي 5 ألقاب لكأس الرابطة المحترفة ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين للدرع الخيرية.

وشارك سترلينج خلال السبع سنوات مع السيتي في 337 مباراة سجل خلالهم 131 هدفا وصنع 94 آخرين.