وصفته بالإرهابي الحقير.. بيان من رئيسة مجلس النواب الأمريكي بعد مقتل الظواهري

الشارقة - اميمة ياسر - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن الرئيس جو بايدن أعلن أن الولايات المتحدة، بتوجيه منه، قتلت أيمن الظواهري.

. وأضافت في بيان: الظواهري قيادي بارز في القاعدة وعدو لأمريكا وأحد العقول المدبرة لهجمات 11 سبتمبر..يجب الثناء على الرئيس لقيادته القوية للحفاظ على سلامة الأمريكيين وتحقيق العدالة لهذا الإرهابي الحقير".

وأضافت بيلوسي: "في ظل حكم الرئيس بايدن والعديد من المتخصصين في الأمن القومي في أمتنا، تظل قدرات مكافحة الإرهاب الأمريكية منقطعة النظير، ولا يزال تصميم أمتنا على ملاحقة الإرهابيين الذين يهددون عائلاتنا صارما".