شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى بإدراج الواحات البحرية ضمن خطة القطار الكهربائى السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تقدمه باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، مع انطلاقة دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، بشأن طلب أهالي الواحات البحرية لإدراج الواحات البحرية ضمن خطة السكة الحديد للصحراء الغربية (القطار الكهربائي السريع).

وأكد حسين بأنه تلقى طلب الأهالي، متضمنًا بأن الواحات البحرية تقع في الجنوب الغربي للقاهرة الكبرى على امتداد ٣٦٥ كم من القاهرة، وعانت الواحات خلال (140 عامًا) وتحديدًا منذ عام 1882 وحتى تاريخه من ويلات التبعية الإدارية ما بين تبعيتها للفيوم ثم لبني سويف، ثم للمنيا ثم لمطروح ثم للجيزة ثم لـ 6 أكتوبر ثم للجيزة مرة أخرى.

وأضاف حسين بأنه أمام التحديات القائمة بالواحات البحرية وجهود التنمية في مصر خلال الفترة الأخيرة يأمل الأهالي في ربط الواحات البحرية بشبكة السكة الحديدية في إطار النهضة الحقيقية لرئيس الجمهورية لمشروع العلمين والعين السخنة ومطروح والفيوم والصحراء الغربية والانتهاء من ازدواجية طريق الواحات رحمة بأهالي الواحات الذين فقدوا المئات من ذويهم بسبب هذا الطريق.