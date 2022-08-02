شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين بجنوب القاهرة: قرارات العفو الرئاسى دليل على مصداقية الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، قرارات العفو الرئاسى و القرار الأخير رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين، وأن هذا يعكس حرص الدولة على مصلحة المواطنين.

وأضاف حسن أمين فى بيان له، أن قرارات العفو الرئاسى التي توالت منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، تؤكد مدى جدية ومصداقية هذا الحوار، وتأتى استكمالا لجهود القيادة السياسية فى مساعيها المتعلقة فى الإفراج عن المحبوسين، ممن لم يرتكبوا عنفا ضد المصريين.

وتمنى حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، مواصلة النظر فى إصدار مزيد من قرارات العفو الرئاسى خلال الفترة القادمة.