بسبب لوحات الترخيص.. هل تشتعل حرب عالمية بدايتها بين صربيا وكوسوفو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تصاعدت حدة التوتر على الحدود بين صربيا وكوسوفو، خاصة بعدما تعرضت الشرطة الكوسوفية الأحد تعرضها لإطلاق نار في شمال البلاد خلال إقامتها حواجز على الطرق المؤدية إلى صربيا احتجاجاً على سياسة الحكومة الحدودية، ووفقا لوسائل إعلام أجنبية فإن المئات من صرب كوسوفو حشدوا مساء الأحد شاحنات وصهاريج ومركبات ثقيلة على الطرق المؤدية نحو معبري يارينيي وبرنياك. ثم استقر حشود حول المتاريس، لقضاء الليل على المعابر

في مقال نشرته واشنطن بوست، بعنوان "التوترات بين كوسوفو وصربيا: لماذا حلف الناتو "مستعد للتدخل" قالت فيه إن كوسوفو وصربيا دولتان من دول البلقان خاضتا حربًا دموية في التسعينيات وتعيشان في تعايش مضطرب منذ ذلك الحين، على خلاف مرة أخرى، هذه المرة بسبب تحركات كوسوفو لإجبار الصرب الذين يعيشون في مناطقها الشمالية على الحصول على لوحات ترخيص، صادرة عن سلطات كوسوفو.

وفقا لتقرير واشنطن بوست، فإنّ هذه الخطوة الدنيوية على ما يبدو ليست سوى شيء، حيث أن وضع الصرب الذين يعيشون بالقرب من الحدود بين صربيا وكوسوفو يقعون في قلب صراع طويل الأمد بين الحكومتين، وتحديدا بعد إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا في فبراير 2008، لكن صربيا لا تزال تعتبر كوسوفو إقليما تابعا لها.

وقالت قوات حفظ السلام التابعة للناتو في كوسوفو الأحد، في بيان إن "الوضع الأمني العام في بلديات شمال كوسوفو متوتر"، بينما قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش: "لم نكن في وضع أكثر صعوبة من قبل".

لوحات الترخيص

وحسب واشنطن بوست، فإنّ التصعيد الأخير في التوترات يرتبط بقواعد جديدة بشأن لوحات الترخيص ووثائق السفر عبر الحدود، بموجب اللوائح التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، فكان على الصرب الذين يعيشون في قرى شمال كوسوفو التقدم بطلب للحصول على لوحات ترخيص صادرة عن سلطات كوسوفو لسياراتهم.

فمنذ حرب أواخر التسعينيات، استخدم بعض هؤلاء السكان لوحات ترخيص صربية بمكانة مختلفة، وتسامحت السلطات في كوسوفو مع نظام المسار المزدوج للحفاظ على السلام لكنها قالت العام الماضي، إنها لن تفعل ذلك بعد الآن، إضافة إلى وجود قاعدة أخرى ستجبر الرعايا الصرب الذين يزورون كوسوفو على الحصول على وثيقة دخول وخروج إضافية من سلطات كوسوفو على الحدود، تلك الوثيقة التي كان في السابق بإمكانهم الدخول بدونها، كما أنّ صربيا فرضت قاعدة مماثلة على الكوسوفيين الذين يسعون لعبور حدودها.

وتحاول الحكومة في عاصمة كوسوفو "بريشتينا"، منذ سنوات تأكيد السيطرة المؤسسية الكاملة على المناطق ذات الأغلبية العرقية الصربية في شمال كوسوفو، لكنها واجهت مقاومة شرسة من السكان الذين ما زالوا يعتبرون مجتمعاتهم جزءًا من صربيا.

إغلاق الطرق

وأغلق الصرب العرقيون الطرق في شمال كوسوفو احتجاجًا على القواعد الجديدة، مما أجبر سلطات كوسوفو على إغلاق معبرين حدوديين، يارينجي وبرنجاك.

وقالت شرطة كوسوفو، إن أعيرة نارية أطلقت في اتجاهها خلال الاحتجاجات، لكن لم يصب أحد بأذى، حسبما ذكرت رويترز. وتقول بلجراد إن القواعد الجديدة تنتهك اتفاق 2011 بشأن حرية التنقل بين كوسوفو وصربيا.

ودعا حلفاء كوسوفو، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى الهدوء وحثوا بريشتينا على تأخير تنفيذ القواعد الجديدة، في وقت متأخر من يوم الأحد ، وافقت كوسوفو على تأجيل لمدة 30 يومًا إذا تم إزالة جميع الحواجز على الطرق.

واتهم ألبين كورتي رئيس وزراء كوسوفو، المتظاهرين بمحاولة "زعزعة استقرار" كوسوفو واتهم صربيا بتدبير "أعمال عدوانية" خلال الاحتجاجات.

ورحب جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي ، بقرار كوسوفو بتأجيل الإجراءات الجديدة حتى الأول من سبتمبر ، وقال إنه يتوقع "إزالة جميع الحواجز على الفور".

جذور الصراع

تعود جذور الصراع بين صربيا وكوسوفو إلى تفكك يوغوسلافيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي أعقب فترة طويلة من الصراعات العرقية بين جمهوريات يوغوسلافيا في التسعينيات.

خاضت صربيا وكوسوفو حربًا وحشية بين عامي 1998 و 1999 انتهت بمشاركة الناتو في حملة قصف مدعومة من الولايات المتحدة ضد الأراضي الصربية.

صربيا دولة ذات أغلبية مسيحية أرثوذكسية، لكن كوسوفو التي كانت في السابق مقاطعة يوغوسلافيا، يهيمن عليها الألبان العرقيون، ومعظمهم من المسلمين، بالإضافة إلى أقلية من العرقية الصربية.

واندلعت التوترات بين الجماعات، لا سيما بشأن تحركات في عام 1989 من قبل الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش ، وهو صربي قومي ، لإلغاء الحكم الذاتي لكوسوفو المنصوص عليه في الدستور اليوغوسلافي.