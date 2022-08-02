حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة لانتخابات جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ):

أعلنت الكويت اليوم الثلاثاء، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة خلال أشهر.

وقال بيان صادر عن الديون الأميري الكويتي، اليوم: "تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا."

وأضاف:"وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء ... يحل مجلس الأمة، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

وقال المحلل السياسي الدكتور محمد الدوسري لوكالة الأنباء الألمانية( د.ب.أ) إن الانتخابات ستجرى يوم 24 أيلول/ سبتمبر، أو أول تشرين الأول/ أكتوبر المقبلين، على اعتبار أنه يجب الدعوة للانتخابات والانتهاء منها بما لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ حل المجلس .

وكان ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في 22 يونيو الماضي الإعلان عن حل مجلس الأمة دستوريا واللجوء إلى إجراء انتخابات.

وقال ولي عهد الكويت، في خطاب نقله التلفزيون الرسمي حينها: "لن نتدخل في الانتخابات، ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم".

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام ولي العهد الكويتي في وقت سابق اليوم.

وتشهد الكويت حالة من الاحتقان السياسي بين الحكومة والبرلمان حيث شكل رئيس الحكومة السابق الشيخ صباح الخالد أربع حكومات في أقل من عامين بسبب الاستجوابات التي قدمت من البرلمان لوزرائه والتي كان آخرها استجوابه شخصيًا وإعلان 37 نائبا عدم التعاون معه .